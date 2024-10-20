Великобритания и Германия подпишут оборонный пакт для укрепления военного сотрудничества

Великобритания на следующей неделе подпишет оборонное соглашение с Германией, которое укрепит военные и оборонные связи с Европейским союзом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 октября пишет The Sunday Times.



Согласно документу, британские и немецкие войска смогут проводить совместные учения на восточных рубежах НАТО, в частности в Эстонии и Литве. Пакт также предусматривает совместные закупки вооружений и более тесное сотрудничество в разработке и производстве вооружений следующего поколения.

The Sunday Times отмечает, что Лондон рассматривает этот пакт как шаг к заключению более широкого соглашения о безопасности с Евросоюзом, которое может затронуть такие сферы, как оборона, обмен разведданными, энергетика и борьба с нелегальной миграцией. Ожидается, что предметные переговоры с Брюсселем начнутся в следующем году.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция обсуждают пути усиления своего участия в НАТО на фоне возможного сокращения роли США в альянсе в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа.