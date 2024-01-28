Дональд Трамп считает ситуацию на границе оружием массового разрушения США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация на границе США стала орудием массового разрушения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на соцсеть политика Truth Social.

"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - заявил Трамп.

Он отметил, что нынешнее положение вещей на границе - "худшее в истории".

Как уточняется, администрация во главе с Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Техас отказались подчиниться администрации президента Джо Байдена и предоставить федеральным пограничникам доступ к участку государственной границы с Мексикой.