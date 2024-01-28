В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие

Вооруженное нападение было совершено на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер в день воскресной службы, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в результате нападения погибли два человека, присутствовавшие на воскресной мессе.

"Жертвами нападения на католическую церковь в Стамбуле стали два человека". министр внутренних дел Турции

Gazeteduvar сообщаeт, что раненых много.

Источники в полиции, с которыми связалось издание, сообщили, что в результате нападения пока не обнаружено никаких следов терроризма и что основное внимание уделяется инциденту, нарушающему общественный порядок.

Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı! Bir Kişi Hayatını Kaybetti! Olay Yerinden Görüntüler...https://t.co/05ggKGPaLV pic.twitter.com/kP48muOhBl — Halk TV (@halktvcomtr) January 28, 2024

На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад.

Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Olay yerinden ilk görüntüler. Pokis ve ambulans ekipleri görünüyor.



Detaylar gelecek#Sarıyer #kilise pic.twitter.com/y0tvEr3cs3 — İstanbul'da Havadis (@isthavadis34) January 28, 2024

По данным издания Dokuzeylul, двое неизвестных начали беспорядочно стрелять у входа в церковь, где было около 50 человек. Об их мотивах не сообщается.

По словам министра внутренних дел, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Он сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших.

Другие подробности выясняются.