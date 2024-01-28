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В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие

нападение на церковь в Стамбуле Фото: скриншот видео
Вооруженное нападение было совершено на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер в день воскресной службы, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в результате нападения погибли два человека, присутствовавшие на воскресной мессе.

"Жертвами нападения на католическую церковь в Стамбуле стали два человека". министр внутренних дел Турции

Gazeteduvar сообщаeт, что раненых много.

Источники в полиции, с которыми связалось издание, сообщили, что в результате нападения пока не обнаружено никаких следов терроризма и что основное внимание уделяется инциденту, нарушающему общественный порядок.

На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад.

По данным издания Dokuzeylul, двое неизвестных начали беспорядочно стрелять у входа в церковь, где было около 50 человек. Об их мотивах не сообщается.

По словам министра внутренних дел, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Он сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших.

Другие подробности выясняются.

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