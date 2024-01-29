Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нападение на прихожан католической церкви в Стамбуле: 47 человек задержаны

Нападение на прихожан католической церкви в Стамбуле: 47 человек задержано Фото: скриншот с видео
В МВД Турции сообщили, что более 40 человек задержаны по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви в Стамбуле, передает Zakon.kz.

Как отметил глава МВД Али Ерликая, среди задержанных есть гражданин России. 

"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством", – сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Они доставлены для проведения следственных действий в Управление безопасности Стамбула.

Ранее мы писали, что в Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие. Как выяснилось, два человека в масках совершили нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер. В результате нападения был убит гражданин Турции Тунджер Джихан. Позднее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь.

Читайте также

Трамп обвинил Байдена в угрозе Третьей мировой войны
Трамп обвинил Байдена в угрозе Третьей мировой войны
Запрет одноразовых вейпов одобрили в Великобритании
Одноразовые вейпы запретили в Великобритании
Собчак обвинила Михалкова в доносе на "голую" вечеринку Путину
Собчак обвинила Михалкова в доносе Путину о "голой" вечеринке
Елена Вебер
Россия Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: