Нападение на прихожан католической церкви в Стамбуле: 47 человек задержаны

В МВД Турции сообщили, что более 40 человек задержаны по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви в Стамбуле, передает Zakon.kz.

Как отметил глава МВД Али Ерликая, среди задержанных есть гражданин России.

"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством", – сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Они доставлены для проведения следственных действий в Управление безопасности Стамбула.

Ранее мы писали, что в Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие. Как выяснилось, два человека в масках совершили нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер. В результате нападения был убит гражданин Турции Тунджер Джихан. Позднее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь.