Нападение на прихожан католической церкви в Стамбуле: 47 человек задержаны
Как отметил глава МВД Али Ерликая, среди задержанных есть гражданин России.
"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством", – сказал он.
Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Они доставлены для проведения следственных действий в Управление безопасности Стамбула.
Ранее мы писали, что в Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие. Как выяснилось, два человека в масках совершили нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер. В результате нападения был убит гражданин Турции Тунджер Джихан. Позднее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Basın Açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. 📍İstanbul #CanlıYayın📡🎥 https://t.co/BXjidJ4QSt— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024