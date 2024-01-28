Ситуация в Украине: в Раде не хотят мобилизовать женщин, Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщины Украины не будут подпадать под мобилизацию, страна обладает достаточным ресурсом среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Борьба с нацистскими и экстремистскими настроениями на Украине входит в число задач спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

В аэропорту Кишинева задержали гражданку Украины за попытку провезти десятки патронов. Информацию об этом опубликовала пограничная полиция Молдовы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. Глава Беларуси высказал свое предложение после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин поддержал шутку и согласился.

Министр финансов Германии, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер призывает европейских партнеров к большей поддержке Украины.

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в трех областях Украины – в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.

Республика Корея не поставляет летальное вооружение на Украину, но в то же время следит за имеющим место, по ее мнению, военным сотрудничеством России и КНДР в нарушение резолюций СБ ООН. Об этом агентству Yonhap заявил неназванный сотрудник ее МИД, комментируя слова официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более 2 млрд долларов. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы. Население Украины с начала "майдана" сократилось с 46 млн до 25 млн человек, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение служащему Минобороны и еще нескольким подозреваемым в попытке украсть 1,5 млрд гривен (почти 40 млн долларов) при закупке минометных снарядов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Читайте также Турчанка отсудила у бывшего мужа 16 500 долларов из-за того, что он не мылся Стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента Финляндии Трое американских военных погибли во время нападения беспилотника в Иордании

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