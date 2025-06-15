Лукашенко придумал подарок для Путина
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Во время поездки в Гродненскую область 14 июня у президента Беларуси Александра Лукашенко возникла идея подарка российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.
Идея возникла в ходе посещения цеха по производству сыров ОАО "Молочный мир", когда главе государства показали сыр "Президентский". На головке было помещено изображение официальной резиденции Лукашенко – Дворца Независимости.
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Политик попросил изобразить на сыре Кремль, чтобы он мог подарить его Путину, когда тот приедет в конце месяца. Сотрудники цеха пообещали сделать, как он скажет.
"Нарисуй тут Кремль и я ему подарю, в конце месяца приедет", – сказал Лукашенко.
"Нарисуй тут Кремль — и я ему подарю"— Belarus_24 (@Belarus_24) June 14, 2025
Что Лукашенко подарит Путину в конце месяца?
сыр "Президентский" — с намёком и вкусом дипломатии pic.twitter.com/zUngsnAWr5
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