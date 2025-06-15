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Мир

Лукашенко придумал подарок для Путина

Лукашенко подарит Путину сыр, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 06:40 Фото: пресс-служба президента Беларуси
Во время поездки в Гродненскую область 14 июня у президента Беларуси Александра Лукашенко возникла идея подарка российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Идея возникла в ходе посещения цеха по производству сыров ОАО "Молочный мир", когда главе государства показали сыр "Президентский". На головке было помещено изображение официальной резиденции Лукашенко – Дворца Независимости.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Политик попросил изобразить на сыре Кремль, чтобы он мог подарить его Путину, когда тот приедет в конце месяца. Сотрудники цеха пообещали сделать, как он скажет.

"Нарисуй тут Кремль и я ему подарю, в конце месяца приедет", – сказал Лукашенко.

На днях президент Франции уволил своего садовника из-за жалобы на отсутствие туалета.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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