Лукашенко придумал подарок для Путина

Во время поездки в Гродненскую область 14 июня у президента Беларуси Александра Лукашенко возникла идея подарка российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Идея возникла в ходе посещения цеха по производству сыров ОАО "Молочный мир", когда главе государства показали сыр "Президентский". На головке было помещено изображение официальной резиденции Лукашенко – Дворца Независимости.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Политик попросил изобразить на сыре Кремль, чтобы он мог подарить его Путину, когда тот приедет в конце месяца. Сотрудники цеха пообещали сделать, как он скажет.

"Нарисуй тут Кремль и я ему подарю, в конце месяца приедет", – сказал Лукашенко.

"Нарисуй тут Кремль — и я ему подарю"



Что Лукашенко подарит Путину в конце месяца?

сыр "Президентский" — с намёком и вкусом дипломатии pic.twitter.com/zUngsnAWr5 — Belarus_24 (@Belarus_24) June 14, 2025

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