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Мир

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку

флаг, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 13:47 Фото: pixabay
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, поскольку 3 июня 2025 года в стране пройдут выборы главы государства, Хан Док Су мог специально пойти на такой шаг, чтобы официально выдвинуть свою кандидатуру 2 мая на пост президента.

"Я принял окончательное решение покинуть свой пост, чтобы сделать то, что я могу ради преодоления кризиса, с которым мы столкнулись. От нас зависит, пойдет ли политика Республики Корея по пути сотрудничества или по пути крайностей", – объяснил свой шаг Хан Док Су.

Примерно за час до его заявления Верховный суд Республики Корея начал объявлять решение по делу фаворита президентской гонки Ли Чжэ Мёна. Инстанция не согласилась с его оправданием. Обвинительный вердикт может стоить Ли Чжэ Мёну права баллотироваться.

Кроме того, в четверг, 1 мая 2025 года, стало известно, что экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью.

Как отмечает агентство Yonhap, это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения. При этом отмечается, что физическое задержание экс-президента не производилось.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года. Конституционный суд страны утвердил импичмент президента 4 апреля. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Хан Док Су.

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Андрей Дюсупов
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