"Крайне отчаянная ситуация": 11 стран приостановили финансирование сектора Газа
В понедельник, 29 января, стало известно, что Япония и Австрия присоединились к девяти странам, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии и Канады, которые приостановили помощь мирному населению сектора Газа, пишет Euronews.
На фоне большого финансового кризиса агентство ООН по делам палестинских беженцев призывает страны не прекращать помощь региону и просит увеличить поддержку, называя положение "крайне отчаянной ситуацией".
Просьбу поддержал и палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. Он осудил отказ от финансирования из-за обвинений Израиля в причастности ряда сотрудников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) к атаке ХАМАС. Агентство назвало крайне безответственным применять санкции ко всей организации из-за подозрений в преступных действиях некоторых лиц.
Ранее Израиль
предоставил имена и фотографии 11 сотрудников
ближневосточного агентства ООН, которые
причастны к теракту, который стал началом
открытых боевых действий в секторе
Газа. В ООН заявили, что указанные сотрудники уволены.