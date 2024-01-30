"Крайне отчаянная ситуация": 11 стран приостановили финансирование сектора Газа

США, Япония, Канада и ряд стран приостановили финансирование сектор Газа после того, как Израиль предоставил списки 11 сотрудников ООН, причастных к октябрьскому теракту, ставшему причиной эскалации конфликта в регионе, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Япония и Австрия присоединились к девяти странам, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии и Канады, которые приостановили помощь мирному населению сектора Газа, пишет Euronews.

На фоне большого финансового кризиса агентство ООН по делам палестинских беженцев призывает страны не прекращать помощь региону и просит увеличить поддержку, называя положение "крайне отчаянной ситуацией".

Просьбу поддержал и палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. Он осудил отказ от финансирования из-за обвинений Израиля в причастности ряда сотрудников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) к атаке ХАМАС. Агентство назвало крайне безответственным применять санкции ко всей организации из-за подозрений в преступных действиях некоторых лиц.

Ранее Израиль предоставил имена и фотографии 11 сотрудников ближневосточного агентства ООН, которые причастны к теракту, который стал началом открытых боевых действий в секторе Газа. В ООН заявили, что указанные сотрудники уволены.

