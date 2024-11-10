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Катар приостановил посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

ХАМАС, Израиль, Палестина, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 13:52 Фото: freepik
Катар приостановил свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети Х.

"Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены. 10 дней назад во время последних попыток достичь соглашения Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого раунда", – написал он.

По его словам, Катар может возобновить посредничество на переговорах, но лишь в том случае, если обе стороны противостояния "проявят серьезный настрой" на завершение конфликта.

Также представитель МИД отметил, что в катарском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в случае стремления ХАМАС и Израиля закончить конфликт, Доха будет в числе первых прилагать все усилия для завершения войны и освобождения заложников.

Ранее Катар попросил покинуть страну проживающих на ее территории членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС.

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