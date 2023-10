Эскалация израильско-палестинских отношений: что известно к этому часу

Палестинская группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль заявляет, что находится в состоянии войны. По меньшей мере 22 израильтянина погибли. Великобритания, Германия и Италия осуждают нападения на Израиль, сообщает Zakon.kz.

7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ХАМАС объявил о захвате нескольких израильских солдат

Бригады Аль-Кассама ХАМАСа объявили о захвате нескольких израильских солдат в ходе операции "Наводнение Аль-Акса".

По меньшей мере 22 израильтянина погибли в результате атак ХАМАС: медики

Израильские службы экстренной помощи, цитируемые местными СМИ, сообщают, что с начала атаки ХАМАСа в Израиле погибли по меньшей мере 22 человека.

Палестинцы имеют право на защиту от "террора поселенцев и оккупационных войск": Аббас

У нас также есть первое публичное заявление Махмуда Аббаса, президента Палестинской автономии в Рамалле, оккупированном Западном Берегу.

Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищаться от "террора поселенцев и оккупационных войск", цитирует его слова информационное агентство WAFA.

Тем временем палестинские боевики вовсю разгуливают по городам Израиля.

Великобритания, Германия и Италия осуждают нападения на Израиль

Великобритания "безоговорочно осуждает" внезапное нападение ХАМАС на Израиль, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону", — сказал Клеверли.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин "решительно осуждает террористические атаки из сектора Газа против Израиля".

Бербок заявила, что ХАМАС "способствует интенсификации насилия", добавив, что "насилие и ракеты, нацеленные на невинных людей, должны немедленно прекратиться".

Тем временем Италия поддерживает "право Израиля на самозащиту" от "жестокого нападения" ХАМАС.

Правительство заявило, что "самым решительным образом осудило террор и насилие, происходящие против невинных гражданских лиц".

Также посольство США в Израиле заявило, что "внимательно следит" за ситуацией с безопасностью в стране. ЕС, Великобритания и Украина осудили нападения ХАМАС и выразили солидарность с Израилем.

Также посол Израиля в РФ заявил, что Израиль относит Иран к числу ответственных за действия ХАМАС.

Израиль отвечает на военные действия.

Израильская армия начала обстрелы сектора Газа, в то время как в нескольких районах вокруг осажденного анклава продолжаются перестрелки.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что боевики, вошедшие из сектора Газа, сконцентрированы в ряде конкретных районов.

По данным местных СМИ, военные силы "наводняют юг", заявил Хагари.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что по меньшей мере один человек погиб в результате ответного нападения Израиля на индонезийскую больницу на севере сектора Газа. Он добавил, что несколько человек также получили ранения.

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" заявила, что следит за ситуацией в секторе Газа и находится "в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления".

Почему ХАМАС атакует Израиль?

Представитель ХАМАСа Халед Кадоми заявил телеканалу "Аль-Джазира", что военная операция группировки является ответом на все зверства, с которыми палестинцы столкнулись на протяжении десятилетий.

"Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило зверства в Газе, против палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Все это является причиной начала этой битвы", — сказал он.

На вопрос, взял ли ХАМАС в заложники израильских солдат и мирных жителей, Кадоми ответил: "Они не заложники. Они военнопленные".

Hamas released the footage of Israeli soldiers taken hostages. Time is changing #طوفان_الأقصى #Israel pic.twitter.com/N6uey6bBZT — pain (@vibes00000) October 7, 2023

Он добавил, что израильские поселенцы также являются оккупантами и согласно международному праву они являются оккупантами.

"Так что сегодняшняя ситуация — это война против захватчиков", — сказал он.

Премьер Израиля объявил о начале войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в "войне", которую она "выиграет".

"Наш враг заплатит цену, которой он никогда не знал", — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Правительство Израиля начало операцию "Железные мечи". Израильские ВВС бомбят цели в Газе.

Operation Iron Swords begin..

Israeli Air Force is bombing targets in Gaza, Palestine



"We are at war. Hamas will pay an unprecedented price": Netanyahu



We INDIAN, INDIA STANDS WITH ISRAEL!pic.twitter.com/9arr0RzjB7 — Rajesh Nain 3.0 𝕩 (@RajeshNain) October 7, 2023

Силы обороны Израиля сейчас эвакуируют авиабазы ​​вблизи Газы.

Breaking: Israeli Defence forces are now evacuating Air Bases near Gaza as thousands of #Hamas #terrorists flood into Israel.



The situation is deteriorating rapidly.#IsraelUnderAttack #IsraelPalestinewar #Hamas pic.twitter.com/FdOtp7A0Ff — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 7, 2023

Также СМИ сообщают, что палестинцы разрушили стену на границе Израиля. Впервые за два десятилетия военный пункт пропуска в Эрезе открыт в обе стороны.

Режим ЧП вводят на всей территории Израиля



Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Также в стране объявили набор добровольцев в силы правопорядка.