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Буйный арбалетчик погиб в перестрелке с лондонской полицией

Буйный арбалетчик погиб в перестрелке с лондонской полицией Фото: pixabay
Полиция Лондона застрелила вооруженного арбалетом мужчину, который пытался вломиться в чужой дом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 30 января, на юге Лондона полицейские застрелили агрессивного мужчину, вооруженного арбалетом. Сейчас правоохранительные органы выясняют, где он достал оружие.

Инцидент произошел ранним утром в районе Саутварк. В полицию поступило сообщение, что кто-то пытается вломиться в один из домов и угрожает расправой жильцам. На место немедленно выехали полицейские, которые попытались утихомирить подозреваемого. Но мужчина начал угрожать сотрудникам полиции и сумел-таки вломиться в чужое жилье. После этого к дому отправили группу вооруженных офицеров полиции, которые открыли по нарушителю огонь.

Арбалетчик в перестрелке с лондонской полицией получил смертельные раны и умер на месте, несмотря на оказанную первую помощь. Также пострадали двое жильцов, у них легкие травмы. В полиции Лондона подчеркнули, что ее сотрудники открывают огонь по подозреваемым только в исключительных случаях. Этот инцидент изучат на предмет обоснованности действий полицейских. Сейчас следствие выясняет, чего хотел мужчина с арбалетом и где он его достал. По предварительной информации, у погибшего было при себе и другое оружие.

Ранее в Великобритании голый оперный певец с луком и стрелами разгромил дом престарелых.

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