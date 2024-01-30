Буйный арбалетчик погиб в перестрелке с лондонской полицией
Как сообщает The Telegraph 30 января, на юге Лондона полицейские застрелили агрессивного мужчину, вооруженного арбалетом. Сейчас правоохранительные органы выясняют, где он достал оружие.
Инцидент произошел ранним утром в районе Саутварк. В полицию поступило сообщение, что кто-то пытается вломиться в один из домов и угрожает расправой жильцам. На место немедленно выехали полицейские, которые попытались утихомирить подозреваемого. Но мужчина начал угрожать сотрудникам полиции и сумел-таки вломиться в чужое жилье. После этого к дому отправили группу вооруженных офицеров полиции, которые открыли по нарушителю огонь.
Арбалетчик в перестрелке с лондонской полицией получил смертельные раны и умер на месте, несмотря на оказанную первую помощь. Также пострадали двое жильцов, у них легкие травмы. В полиции Лондона подчеркнули, что ее сотрудники открывают огонь по подозреваемым только в исключительных случаях. Этот инцидент изучат на предмет обоснованности действий полицейских. Сейчас следствие выясняет, чего хотел мужчина с арбалетом и где он его достал. По предварительной информации, у погибшего было при себе и другое оружие.
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