Ситуация в Украине: Брюссель и Киев хотят вместе производить вооружение, Белоцерковскую ТЭЦ остановили до июля
Фото: wikimapia.org
Национальная комиссия Украины по энергорынку и коммунальным услугам приостановила действие лицензий на производство электроэнергии и тепловой энергии Белоцерковской ТЭЦ до 23 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
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