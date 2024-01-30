Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Брюссель и Киев хотят вместе производить вооружение, Белоцерковскую ТЭЦ остановили до июля

ситуация в Украине Фото: wikimapia.org
Национальная комиссия Украины по энергорынку и коммунальным услугам приостановила действие лицензий на производство электроэнергии и тепловой энергии Белоцерковской ТЭЦ до 23 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
  • Во Львовской области демонтировали последний советский памятник: в Кустине Лопатинской общины снесли фигуру женщины с мечом, под которой было посвящение погибшим во Второй мировой войне жителям села.
  • Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного обеспечения или помощи.
  • Украина и Бельгия подписали меморандум, который призван дать импульс развитию двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного производства.
  • Президент Владимир Зеленский в формате онлайн примет участие во внеочередном саммите Европейского Союза 1 февраля, где будут рассматривать долгосрочную финансовую поддержку Украины.
  • Рост в 2023 году на 44% показателя эмиграции из Литвы связан с регистрацией выезда находившихся в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщило государственное агентство данных (статистическое ведомство).
  • Европейский союз уже потратил 1,7 млрд евро на улучшение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, и должен готовиться к новым инвестициям. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.
  • Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в пяти регионах Украины – в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
  • Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и теперь недоступен.
  • Операторы системы передачи Украины и Молдовы согласовали правила внедрения скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных сетей на базе электронной аукционной платформы "Укрэнерго". Об этом сообщили в Комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.
  • Украинские политики и военные массово разворовывают помощь Запада для вооруженных сил Украины (ВСУ), что делает ее бессмысленной. Такое мнение выразил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак в интервью газете Fakt.
  • Ультиматумы Запада по урегулированию на Украине неприемлемы и не имеют никакой перспективы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

Читайте также

французские фермеры бастуют
Французские фермеры перекрыли трассу недалеко от границы с Испанией
президент РФ
Декларацию Владимира Путина опубликовала ЦИК РФ
Буйный арбалетчик погиб в перестрелке с лондонской полицией
Буйный арбалетчик погиб в перестрелке с лондонской полицией
Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Зеленский Владимир Лавров Сергей Беларусь Великобритания Венгрия Германия Латвия Литва Молдова Польша США Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: