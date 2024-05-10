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В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ

В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на заседании правительства 10 мая 2024 года рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:

  • Экибастуз – 91%;
  • Павлодар – 83%;
  • Степногорск – 82%;
  • Атбасар – 76,5%;
  • Петропавловск – 74%;
  • Актау – 71%;
  • Аркалык – 68%;
  • Рудный – 68%;
  • Семей – 68%;
  • Темиртау – 67%;
  • Кентау – 65%;
  • Риддер – 59,5%.

По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге. 

Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.

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