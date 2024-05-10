В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на заседании правительства 10 мая 2024 года рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:

Экибастуз – 91%;

Павлодар – 83%;

Степногорск – 82%;

Атбасар – 76,5%;

Петропавловск – 74%;

Актау – 71%;

Аркалык – 68%;

Рудный – 68%;

Семей – 68%;

Темиртау – 67%;

Кентау – 65%;

Риддер – 59,5%.

По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге.

Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.