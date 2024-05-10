В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ
Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на заседании правительства 10 мая 2024 года рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ), сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:
- Экибастуз – 91%;
- Павлодар – 83%;
- Степногорск – 82%;
- Атбасар – 76,5%;
- Петропавловск – 74%;
- Актау – 71%;
- Аркалык – 68%;
- Рудный – 68%;
- Семей – 68%;
- Темиртау – 67%;
- Кентау – 65%;
- Риддер – 59,5%.
По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге.
Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.
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