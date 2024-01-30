Умер муж Майи Манеза, известный казахстанский штангист

На 44 году жизни скончался прославленный казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, который многие годы защищал честь нашей страны на мировых аренах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерации тяжелой атлетики РК, Вячеслава Ершова не стало 29 января.

Он являлся чемпионом Азиатских игр 2006 года, участником мировых первенств, а также многократным победителем первенства нашей республики.

Супругой Вячеслава Ершова является не менее известная казахстанская спортсменка Майя Манеза, на которой женился в 2013 году.