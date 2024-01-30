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Умер муж Майи Манеза, известный казахстанский штангист

Тяжелая атлетика Умер Штангист Фото: Instagram/wf_rk
На 44 году жизни скончался прославленный казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, который многие годы защищал честь нашей страны на мировых аренах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерации тяжелой атлетики РК, Вячеслава Ершова не стало 29 января. 

Он являлся чемпионом Азиатских игр 2006 года, участником мировых первенств, а также многократным победителем первенства нашей республики.

Супругой Вячеслава Ершова является не менее известная казахстанская спортсменка Майя Манеза, на которой женился в 2013 году. 

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