В Танзании выясняют причину вспышки заболевания, поражающего глаза

Фото: pixabay

Заместитель министра здравоохранения Занзибара Хасан Хамис Хафид заявил о том, что вспышка заболевания, поражающего глаза и вызывающего их покраснение, зафиксирована в Танзании, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: