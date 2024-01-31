В Танзании выясняют причину вспышки заболевания, поражающего глаза
Фото: pixabay
Заместитель министра здравоохранения Занзибара Хасан Хамис Хафид заявил о том, что вспышка заболевания, поражающего глаза и вызывающего их покраснение, зафиксирована в Танзании, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, ее эпицентром стал архипелаг Занзибар.
"Количество заболевших достигло 4579. Вспышка произошла 2 недели назад", – цитирует министра агентство Xinhua.
Отмечается, что болезнь вызывает воспаление глаз, которое сопровождается их покраснением. Медицинские власти Танзании ведут работы по выявлению возбудителя вспышки заболевания.
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