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В Танзании выясняют причину вспышки заболевания, поражающего глаза

вспышка заболевания Фото: pixabay
Заместитель министра здравоохранения Занзибара Хасан Хамис Хафид заявил о том, что вспышка заболевания, поражающего глаза и вызывающего их покраснение, зафиксирована в Танзании, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ее эпицентром стал архипелаг Занзибар.

"Количество заболевших достигло 4579. Вспышка произошла 2 недели назад", – цитирует министра агентство Xinhua.

Отмечается, что болезнь вызывает воспаление глаз, которое сопровождается их покраснением. Медицинские власти Танзании ведут работы по выявлению возбудителя вспышки заболевания.

Ранее сообщалось, какие услуги ОСМС доступны казахстанцам в 2024 году.

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