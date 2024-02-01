Швейцария присоединилась к новым санкциям против РФ

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что республика присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза против России.

"Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года", – говорится в заявлении.

Также Швейцарией приняты меры поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем, введен запрет импортировать некоторые товары, которые приносят "значительный доход" РФ, например сжиженный нефтяной газ и чугун.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената заверил, что Казахстан не нарушает своих обязательств по экспортному контролю за поставкой санкционных товаров в Россию.