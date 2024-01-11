Министр торговли заверил, что Казахстан не поставляет санкционные товары в Россию

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената заверил, что Казахстан не нарушает своих обязательств по экспортному контролю за поставкой санкционных товаров в Россию, сообщает Zakon.kz.

Хотя в конце ноября 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане заявил, что по некоторым санкционным товарам реэкспорт вырос.

Министр же заявил, что "господин Салливан был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением наших международных обязательств по экспортному контролю".

"Наоборот, наблюдается динамика снижения поставок определенной группы товаров, на это тоже было обращено внимание, детально обсуждали, цифры приводились. Поэтому какие-то компании, которые появились за полгода, – таких компаний нет. Динамика направлена на снижение практически по всем группам товаров, работа проводится в полном объеме. И у Минфина с Минпромом есть специальная комиссия на республиканском уровне. Я могу сказать, что сегодня Казахстан выполняет свои обязательства надлежащим образом. Все, как в том фильме: "Крокодил больше зеленый или он больше длинный?". Вопрос в том, что компаний, которые нарушают и находятся в поле зрения наших западных партнеров , – их сегодня нет по факту за эти полгода". Арман Шаккалиев

Он отметил, что товарооборот был, и это не тайна. Одна из причин – западные партнеры периодически корректируют списки продукции, подлежащей экспортному контролю. Казахстан старается на это оперативно реагировать.

"Продукция была увеличена, номенклатура расширялась. По той, которой ранее не было в списках, были определенные поставки. Но после того, как они появляются в списке, происходит администрирование. Это товарное движение, как водный поток. Он не останавливается. Просто зависит от того, какие мы каскады ставим. Они зависят от наших обязательств и договоренностей. Сегодня система контроля выстроена таким образом, что мы не нарушаем свои обязательства". Арман Шаккалиев

Говоря о поставках санкционных товаров из Казахстана в Россию, Дэвид О'Салливан упомянул товары, связанные с высокими технологиями, – интегральные схемы, оборудование, которое имеет оптический прицел. Они используются для усиления военного потенциала России.