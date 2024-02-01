В Германии бастуют работники аэропортов, отменены многие рейсы

Забастовка сотрудников служб безопасности 11 немецких аэропортов началась 1 февраля. Пассажиров предупредили еще накануне, что рейсы будут отменены, сообщает Zakon.kz

С прилетающими и транзитными рейсами также могут быть проблемы.

В забастовке принимают участие аэропорты Берлина, Гамбурга и Франкфурта, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна, Лейпцига, Галле и Дрездена. Забастовка затронет рейсы Lufthansa, Eurowings, Austrian Airlines и других.

Ранее DW сообщал, что профсоюз Ver.di призвал 25 000 сотрудников служб безопасности немецких аэропортов к однодневной предупредительной забастовке.

Профсоюз призвал не выходить работу с раннего утра 1 февраля и до полуночи сотрудников сектора авиационной безопасности, занятых на контроле пассажиров, багажа и персонала. Без них невозможно обеспечить работу зон безопасности в аэропортах, поэтому воздушное сообщение может быть в значительной степени парализовано.

Среди прочего, профсоюз требует повышения заработной платы для работников. Пока что в ходе трех раундов переговоров соглашение не было достигнуто. Дальнейшие переговоры запланированы на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что забастовки проходят во Франции и Бельгии, там бастуют фермеры. Аграрии утверждают, что их "душит бюрократия" Евросоюза и французского законодательства, из-за которой традиционный уклад сельского хозяйства переживает упадок. Протестующие требуют более справедливых цен на свою продукцию, сохранения субсидий на топливо и финансовой поддержки органического земледелия.