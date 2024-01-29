Французские фермеры на тракторах устроили поход на Париж

Французские фермеры, протестующие против политики правительства, выдвинулись походом на Париж. Они угрожают полностью перекрыть доступ в столицу Франции на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, французские фермеры на тракторах пошли маршем на Париж. Они протестуют против законодательного регулирования, которое, по их мнению, уничтожает аграрную сферу в стране.

Протестующие отказались от уступок, которые им пообещал премьер-министр Габриель Атталь, и угрожают "взять Париж в осаду", перекрыв семь главных трасс, ведущих в столицу. Для блокады они планируют использовать не менее тысячи тракторов. Фермеры собираются оставаться на расстоянии 12-15 км от Парижа, ограничив въезд и выезд в столицу и два крупных аэропорта – Орли и Шарля де Голля, а также изолировав крупнейший продовольственный рынок в Рюнжи.

Фермеры утверждают, что их "душит бюрократия" Евросоюза и французского законодательства, из-за которой традиционный уклад сельского хозяйства переживает упадок. Протестующие требуют более справедливых цен на свою продукцию, сохранения субсидий на топливо и финансовой поддержки органического земледелия. Среди их лозунгов – "Наш конец станет вашим голодом" и "Я люблю свою работу, но хочу, чтобы она меня прокормила".





Чтобы предотвратить доступ тракторов в столицу и не дать фермерам полностью перекрыть движение, МВД Франции мобилизовало 15 тысяч полицейских и жандармов. Власти Парижа рекомендовали водителям отказаться от поездок по ведущим в город автодорогам.

На юго-западе Франции протестующие перекрыли дороги в окрестностях По, Байонны и Ажана. Фермеры также планируют "взять в осаду" Лион. Арно Руссо, лидер главного профсоюза французских фермеров FNSEA, заявил, что протесты продолжатся как минимум до четверга 1 февраля.

Утром 29 января министр сельского хозяйства Франции Марк Фено сообщил, что позже сделает новые заявления по поводу массовых протестов аграриев и "продолжает взаимодействовать" с представителями протестующих.

Ранее сообщалось, что протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозившие мясо из Румынии, и уничтожили товар.