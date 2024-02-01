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Индийская полиция отпустила голубя, задержанного по подозрению в шпионаже

Подозревавшегося в шпионаже голубя освободили в Индии Фото: pixabay
Полиция индийского города Мумбаи освободила голубя, которого подозревали в сборе разведывательной информации в пользу Китая. Задержанная птица восемь месяцев провела "под арестом" в ветеринарной клинике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, полиция Мумбаи отпустила голубя, "задержанного" по подозрению в шпионаже на Китай. Птицу поймали восемь месяцев назад, все это время она находилась в ветеринарной клинике.

Голубь привлек внимание полиции, потому что у него были два кольца на лапке и китайские иероглифы, нанесенные на перья под крыльями. Правоохранительные органы заподозрили, что птицу могли заслать из Китая для сбора разведданных. В полиции возбудили дело, но после проверки обвинения с голубя сняли.

Полицейские установили, что птица прилетела с острова Тайвань, где участвовала в голубиных гонках. Голубь "сошел с дистанции" и случайно улетел в Индию. Никакой разведывательной аппаратуры при нем в итоге не обнаружили.

Через восемь месяцев после "задержания" полиция наконец официально разрешила ветеринарной клинике, где держали голубя, отпустить птицу на свободу.

Ранее сообщалось, что Индия столкнулась с нашествием наркодронов из Пакистана.

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