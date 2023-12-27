Индия столкнулась с нашествием наркодронов из Пакистана

Индийские пограничники столкнулись с настоящим нашествием беспилотников из Пакистана, с помощью которых в страну доставляют наркотики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, индийская погранслужба пытается справиться с огромным количеством дронов из Пакистана, которые переправляют через границу между странами наркотики и оружие.

"Нашествие" пакистанских дронов существенно усугубило наркотический кризис в штате Пенджаб. По данным пограничной службы Индии, на границе перехватили уже 90 беспилотников из Пакистана, и число сбитых дронов растет с каждым месяцем. Некоторые аппараты удалось ликвидировать лишь после того, как они успели проникнуть на 12 км вглубь индийской территории.

Чаще всего пакистанские дроны переправляют в Индию опиум и героин из Афганистана, но некоторые также используют для транспортировки оружия – пистолетов и автоматов китайского производства. Для переброски контрабанды через границу пакистанцы применяют 2,5-метровые беспилотники-гекзакоптеры, которые оборудованы камерами с высоким разрешением.

"Нашествие" дронов с наркотиками дополнительно раскаляет и без того враждебные отношения между Индией и Пакистаном, которые четыре раза воевали между собой. Индийская сторона заявила, что считает переброску наркотиков и оружия беспилотниками серьезной угрозой нацбезопасности. Нелегальные каналы поставок запрещенных веществ между Пакистаном и Индией существуют уже несколько десятилетий, но с тех пор как в 2019 году для контрабанды впервые начали использовать беспилотники, ситуация сильно ухудшилась. По данным индийской погранслужбы, около 60% наркотиков попадают в штат Пенджаб именно с помощью "наркодронов".

Для штата, где дешевый героин стал настоящим проклятием для молодежи, это крайне серьезная угроза. Но наркотики – еще не самые опасные грузы. Местные жители боятся, что рано или поздно из Пакистана начнут прилетать дроны со взрывчаткой.

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