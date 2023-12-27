Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Индия столкнулась с нашествием наркодронов из Пакистана

Индия столкнулась с нашествием наркодронов из Пакистана Фото: pixabay
Индийские пограничники столкнулись с настоящим нашествием беспилотников из Пакистана, с помощью которых в страну доставляют наркотики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, индийская погранслужба пытается справиться с огромным количеством дронов из Пакистана, которые переправляют через границу между странами наркотики и оружие.

"Нашествие" пакистанских дронов существенно усугубило наркотический кризис в штате Пенджаб. По данным пограничной службы Индии, на границе перехватили уже 90 беспилотников из Пакистана, и число сбитых дронов растет с каждым месяцем. Некоторые аппараты удалось ликвидировать лишь после того, как они успели проникнуть на 12 км вглубь индийской территории.

Чаще всего пакистанские дроны переправляют в Индию опиум и героин из Афганистана, но некоторые также используют для транспортировки оружия – пистолетов и автоматов китайского производства. Для переброски контрабанды через границу пакистанцы применяют 2,5-метровые беспилотники-гекзакоптеры, которые оборудованы камерами с высоким разрешением.

"Нашествие" дронов с наркотиками дополнительно раскаляет и без того враждебные отношения между Индией и Пакистаном, которые четыре раза воевали между собой. Индийская сторона заявила, что считает переброску наркотиков и оружия беспилотниками серьезной угрозой нацбезопасности. Нелегальные каналы поставок запрещенных веществ между Пакистаном и Индией существуют уже несколько десятилетий, но с тех пор как в 2019 году для контрабанды впервые начали использовать беспилотники, ситуация сильно ухудшилась. По данным индийской погранслужбы, около 60% наркотиков попадают в штат Пенджаб именно с помощью "наркодронов".

Для штата, где дешевый героин стал настоящим проклятием для молодежи, это крайне серьезная угроза. Но наркотики – еще не самые опасные грузы. Местные жители боятся, что рано или поздно из Пакистана начнут прилетать дроны со взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что 35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии/

Читайте также

Семь человек погибли и трое пропали без вести в Австралии в результате урагана
Семь человек погибли и трое пропали без вести в Австралии в результате урагана
В столице Индии отменяют рейсы самолетов и поездов из-за густого смога
В столице Индии отменяют рейсы самолетов и поездов из-за густого смога
Самые популярные модели часов Apple запретили к продаже
Самые популярные модели часов Apple запретили к продаже
Никита Дробны
Индия Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: