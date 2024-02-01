Ситуация в Украине: Литве поручили собрать 14,25 евро млн для беженцев, Дмитрию Певцову предъявили обвинение

Фото: Instagram/dima_pevtsov

Замминистра социальной защиты и труда Литвы Юстина Якштене заявила о том, что республика должна собрать еще 14,25 млн евро на нужды украинских беженцев помимо уже выделенной на 2024 год бюджетной помощи в размере 130 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Народному артисту РФ, депутату Госдумы Дмитрию Певцову предъявили заочные обвинения в Украине. Ему "инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также призывы к агрессивной войне".



Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Спортивным сборным командам Латвии на законодательном уровне запретили соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже если те будут выступать в нейтральном статусе.

Бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко, в спецслужбе заявили, что будет продолжаться "усиление и оптимизация" этого отдела, чтобы в том числе гарантировать беспрепятственную работу и безопасность журналистам.

Участники саммита Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных суверенных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро на период до 2027 года. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Американский президент Джо Байден заявил, что постарается добиться заключения договоренности, вырабатываемой Сенатом Конгресса США при участии представителей Белого дома, по дальнейшей помощи Украине и ужесточению контроля над южной американской границей.

Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, "надо не преследовать, а судить". Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя сообщения агентства Bloomberg о том, что министерство якобы "приказало" своим дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей. Читайте также Индийская полиция отпустила голубя, задержанного по подозрению в шпионаже США определились, кого накажут за атаку на военную базу в Иордании Отбирать имущество у осужденных за "дискредитацию армии" начнут в России

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