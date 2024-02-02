Ситуация в Украине: в Киеве ожидают постепенный возврат своих граждан к 2025 году

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Постепенный возврат мигрантов в Украину ожидается вместе со снижением рисков безопасности с 2025 года. Однако затяжной характер войны усиливает риски невозвращения большого числа граждан, говорится в отчете Нацбанка Украины, сообщает Zakon.kz.

Высший суд ООН заявил, что обладает юрисдикцией рассматривать украинское дело, в котором утверждается, что Россия нарушила конвенцию о геноциде.

1 февраля по итогам 11-часовых переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который угрожал вновь заблокировать предоставление Евросоюзом Украине финансовой помощи на 50 млрд евро, согласился одобрить соответствующее решение.

Киев намерен получить от России 1 триллион долларов контрибуции. Об этом заявил в эфире национального телемарафона советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются террористической организацией. Он в качестве подтверждения своих слов также привел данные, полученные из перехвата разговора украинских танкистов во время попытки входа бронетехники ВСУ в Донецк.

В Забайкальском крае таможенники обнаружили на железнодорожном пункте пропуска восемь контейнеров с формой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде. По словам начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева, груз транзитом шел через Китай в Польшу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед внеочередным заседанием Европейского совета раскритиковал "эгоистичную игру" венгерского коллеги Виктора Орбана. "Я имею в виду, что проблем с так называемой усталостью от Украины точно нет. У нас сейчас усталость от Орбана в Брюсселе. Нам нужно решить так много проблем. Посмотрите на улицы не только в Брюсселе", – сказал он в четверг в Брюсселе журналистам по прибытию на заседание Европейского совета. Читайте также Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре США нанесут удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

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