КНБ отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года

Фото: Zakon.kz

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 3 ноября, предоставили отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в октябре зарегистрировано 83 правонарушения, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК: ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 12;

ст. 190 (мошенничество) – 16;

ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;

ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;

ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 2;

ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;

ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;

ст. 366 (получение взятки) – 26;

ст. 367 (дача взятки) – 11;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 4;

ст. 380 (применение насилия в отношении представителя власти) – 1;

ст. 394 (организация незаконной миграции) – 2;

ст. 414 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) – 1;

ст. 433 (укрытие уголовного правонарушения) – 2. Отмечается, что в суд направлено 54 уголовных дела: ст. 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) – 1;

ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;

ст. 190 (мошенничество) – 17;

ст. 366 (получение взятки) – 19;

ст. 367 (дача взятки) – 11;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 5. "Работа в данном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе КНБ. Материал по теме В Алматы раскрыта масштабная контрабанда: арестованы силовики и имущество на миллионы Ранее мы писали, что пограничники Казахстана задержали почти 4,8 тыс. нарушителей в октябре 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: