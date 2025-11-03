КНБ отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 3 ноября, предоставили отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в октябре зарегистрировано 83 правонарушения, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
- ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 12;
- ст. 190 (мошенничество) – 16;
- ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;
- ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
- ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 2;
- ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;
- ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;
- ст. 366 (получение взятки) – 26;
- ст. 367 (дача взятки) – 11;
- ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 4;
- ст. 380 (применение насилия в отношении представителя власти) – 1;
- ст. 394 (организация незаконной миграции) – 2;
- ст. 414 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) – 1;
- ст. 433 (укрытие уголовного правонарушения) – 2.
Отмечается, что в суд направлено 54 уголовных дела:
- ст. 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) – 1;
- ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;
- ст. 190 (мошенничество) – 17;
- ст. 366 (получение взятки) – 19;
- ст. 367 (дача взятки) – 11;
- ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 5.
"Работа в данном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе КНБ.
Ранее мы писали, что пограничники Казахстана задержали почти 4,8 тыс. нарушителей в октябре 2025 года.
