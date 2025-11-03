#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
530.47
613.75
6.56
События

КНБ отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 3 ноября, предоставили отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в октябре зарегистрировано 83 правонарушения, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

  • ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 12;
  • ст. 190 (мошенничество) – 16;
  • ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;
  • ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
  • ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 2;
  • ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;
  • ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;
  • ст. 366 (получение взятки) – 26;
  • ст. 367 (дача взятки) – 11;
  • ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 4;
  • ст. 380 (применение насилия в отношении представителя власти) – 1;
  • ст. 394 (организация незаконной миграции) – 2;
  • ст. 414 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) – 1;
  • ст. 433 (укрытие уголовного правонарушения) – 2.

Отмечается, что в суд направлено 54 уголовных дела:

  • ст. 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) – 1;
  • ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;
  • ст. 190 (мошенничество) – 17;
  • ст. 366 (получение взятки) – 19;
  • ст. 367 (дача взятки) – 11;
  • ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 5.

"Работа в данном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе КНБ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 11:26
В Алматы раскрыта масштабная контрабанда: арестованы силовики и имущество на миллионы

Ранее мы писали, что пограничники Казахстана задержали почти 4,8 тыс. нарушителей в октябре 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2025 года
12:18, Сегодня
Что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2025 года
Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана
09:38, 29 августа 2025
Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана
Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ
17:16, 08 июля 2025
Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: