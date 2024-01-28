Иран заявил о запуске трех спутников
Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что при запуске также было успешно использовано иранская ракета Simorgh, которая в прошлом неоднократно терпела неудачу.
Farsnews поделились кадрами запуска ракет-носителей.
Фото: Farsnews
Фото: Farsnews
Фото: Farsnews
Ранее Соединенные Штаты заявили, что запуски Ираном спутников игнорируют резолюцию Совета Безопасности ООН, и призвали Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. Санкции ООН, связанные с иранской программой баллистических ракет, истекли в октябре прошлого года.
В оценке мировых угроз разведывательного сообщества США на 2023 год говорится, что разработка спутниковых ракет-носителей "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку там используется аналогичная технология.
Ранее правительство Ирана заявило, что спутник "Сорайя "успешно выведен на орбиту на высоту 750 км.