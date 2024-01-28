Иран заявил о запуске трех спутников

В воскресенье Иран заявил, что успешно запустил в космос три спутника. Это стало последним достижением в рамках программы, которая, по словам Запада, совершенствует тегеранские баллистические ракеты, сообщает Zakon.kz.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что при запуске также было успешно использовано иранская ракета Simorgh, которая в прошлом неоднократно терпела неудачу.

Farsnews поделились кадрами запуска ракет-носителей.

Фото: Farsnews

Фото: Farsnews

Фото: Farsnews

Ранее Соединенные Штаты заявили, что запуски Ираном спутников игнорируют резолюцию Совета Безопасности ООН, и призвали Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. Санкции ООН, связанные с иранской программой баллистических ракет, истекли в октябре прошлого года.

В оценке мировых угроз разведывательного сообщества США на 2023 год говорится, что разработка спутниковых ракет-носителей "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку там используется аналогичная технология.

Ранее правительство Ирана заявило, что спутник "Сорайя "успешно выведен на орбиту на высоту 750 км.