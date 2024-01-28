Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иран заявил о запуске трех спутников

спутник Фото: freepik
В воскресенье Иран заявил, что успешно запустил в космос три спутника. Это стало последним достижением в рамках программы, которая, по словам Запада, совершенствует тегеранские баллистические ракеты, сообщает Zakon.kz.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что при запуске также было успешно использовано иранская ракета Simorgh, которая в прошлом неоднократно терпела неудачу.

Farsnews поделились кадрами запуска ракет-носителей.

запуск ракеты

Фото: Farsnews

запуск ракеты

Фото: Farsnews

запуск ракеты

Фото: Farsnews

Ранее Соединенные Штаты заявили, что запуски Ираном спутников игнорируют резолюцию Совета Безопасности ООН, и призвали Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. Санкции ООН, связанные с иранской программой баллистических ракет, истекли в октябре прошлого года.

В оценке мировых угроз разведывательного сообщества США на 2023 год говорится, что разработка спутниковых ракет-носителей "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку там используется аналогичная технология.

Ранее правительство Ирана заявило, что спутник "Сорайя "успешно выведен на орбиту на высоту 750 км.

Читайте также

турчанка развелась с мужем из-за его нечистоплотности
Турчанка отсудила у бывшего мужа 16 500 долларов из-за того, что он не мылся
выборы в Финляндии
Стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента Финляндии
американские военные погибли в Иордании
Трое американских военных погибли во время нападения беспилотника в Иордании
Мухит Турсынали
Иран
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: