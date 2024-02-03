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Ядерную ракету нашли в гараже умершего жителя США

Ядерную ракету нашли в гараже умершего жителя США Фото: pixabay
В гараже жителя штата Огайо (США) нашли ядерную ракету, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала WSBT, в городе Белвью, штат Огайо, полицейские ответили на просьбу Национального музея ВВС США в Дейтоне о проверке гаража, принадлежавшего умершему местному жителю. Сосед мужчины сообщил, что в гараже хранится ядерная ракета. Группа разминирования подтвердила наличие подозрительного объекта.

После ближайшего расследования взрывотехники определили предмет как ракету Douglas AIR-2 Genie — неуправляемый проект с классификацией "воздух-воздух". Эта ракета использовалась для перевозки ядерной боеголовки W25 в 1950-х годах. Эксперты подтвердили отсутствие боеголовок внутри ракеты и заявили, что она не представляет опасности.

По информации СМи, усопший мужчина приобрел ракету на местной распродаже. Сообщается, что после реставрации она будет выставлена в Национальном музее ВВС США.

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