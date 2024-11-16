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В США обновили стратегию использования ядерного оружия

Ллойд Остин, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 16:59 Фото: wikimedia
Доклад об обновленной стратегии использования Соединенными Штатами ядерного оружия представил Конгрессу министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Zakon.kz.

В докладе отмечены новые вызовы в области сдерживания, возникающие в связи с ростом, модернизацией и растущим разнообразием ядерных арсеналов потенциальных противников.

"Обновление руководства по применению ядерного оружия в США имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы ядерные силы, планы и тактическая позиция развивались таким образом, чтобы поддерживать способность сдерживать противников, обеспечивать безопасность союзников и партнеров и достигать национальных целей в случае неудачи сдерживания", – отмечается в докладе.

В Пентагоне подчеркнули, что документ усовершенствовали по сравнению с предыдущими версиями. Теперь в нем содержится указание о том, что Соединенные Штаты должны быть в состоянии сдерживать Россию, КНР и КНДР одновременно как в мирное время, так и в условиях кризиса и конфликта.

В то же время подчеркивается, что США будут соблюдать основные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома. Эту должность займет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт.

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