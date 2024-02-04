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Байден против помощи Израилю без выделения денег Украине

Байден против помощи Израилю без выделения денег Украине Фото: Twitter.com/JoeBiden
Президент США Джо Байден выступает против направления $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Zakon.kz.

"Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям", – говорит в распространенном заявлении Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему.

Еще в ноябре прошлого года мы писали о том, что по итогам голосования в Палате представителей Конгресса США одобрен законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины.

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