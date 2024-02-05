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В России обнаружили место крушения пропавшего во время непогоды вертолета Ми-8

вертолет упал в Карелии Фото: wikipedia.org
Пресс-служба МЧС России заявила, что в Республике Карелия обнаружили место крушения пропавшего вертолета Ми-8, сообщает Zakon.kz.

Об этом они сообщили в Telegram.

"В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 м", – говорится в сообщении.

Как уточняется, были созданы оперативный штаб, а также специальная комиссия по расследованию произошедшего авиапроисшествия. К работам были привлечены свыше 140 специалистов, а также 33 единицы техники. Помимо этого, к месту крушения были направлены водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ с допуском погружения до 60 м, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа.

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Елена Беляева
Россия
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