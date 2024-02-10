Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карелии нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

крушение вертолета Фото: скриншот видео
Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС России, который рухнул на дно Онежского озера в Карелии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

"В рамках уголовного дела следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расследовать уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").


Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. 5 февраля было обнаружено место крушения вертолета.

Читайте также

зависимость от еды
Какие люди склонны к пищевой зависимости
президент Венгрии
Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку
АЭС
Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: