В Карелии нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС России, который рухнул на дно Онежского озера в Карелии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

"В рамках уголовного дела следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расследовать уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").





Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. 5 февраля было обнаружено место крушения вертолета.