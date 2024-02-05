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Австралийского ученого приговорили к смерти в Китае

Ученого из Австралии приговорили к смерти в Китае Фото: pixabay
Австралийскому ученому и блогеру Яну Хэнцзюню вынесли приговор в Китае. Мужчину признали виновным в шпионаже и назначили ему высшую меру наказания с отcрочкой казни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 5 февраля, между КНР и Австралией назревает дипломатический скандал из-за отложенного смертного приговора, который вынесли ученому и активисту Яну Хэнцзюню в Китае. Хэнцзюнь – гражданин Австралии, и МИД страны уже заявил, что осуждает решение китайского суда.

Яна Хэнцзюня задержали в 2019 году в аэропорту Гуанчжоу. Его обвинили в шпионаже (на какую именно страну, китайские правоохранительные органы официально так и не сообщили). Около пяти лет ученый провел под арестом.

Хэнцзюнь, родившийся в Китае, был известен как ученый, блогер, писатель и активист, который протестовал против политики властей КНР. Он также некоторое время преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. С 1999 года Хэнцзюнь жил в Австралии, в 2002-м он получил гражданство этой страны.

По итогам судебного разбирательства Хэнцзюня приговорили к смерти с отсрочкой исполнения казни. На практике такой приговор может означать пожизненное заключение. Министерство иностранных дел Австралии выступило с заявлением, в котором выразило несогласие с решением китайского суда и заявило, что "потрясено этим приговором". Вероятно, МИД Австралии будет добиваться освобождения ученого и его экстрадиции по медицинским показаниям: после пяти лет в заточении его здоровье сильно подорвано.

Ранее в Иране гражданина Бельгии приговорили к 40 годам тюрьмы за шпионаж.

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