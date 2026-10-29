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Мир

Высокопоставленного борца с коррупцией приговорили к смертной казни за взятки в 30 млрд тенге в Китае

приговоренный к смертной казни в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:27 Фото: Xinhuanet, Чэндуский промежуточный народный суд провинции Сычуань
Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к смертной казни в Китае, сообщает Zakon.kz.

27 октября 2026 года суд первой инстанции провинции Сычуань объявил приговор Ван Хуэйминю – бывшему члену партийного комитета Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (ККЦ), бывшему главе Группы по дисциплинарному надзору и контролю Центральной комиссии по дисциплинарному контролю и Национальной надзорной комиссии при ККЦ (высшие органы партийно-государственного контроля и борьбы с коррупцией внутри главного финансового регулятора фондового рынка Китая – Прим. ред.).

Суд установил, что с 1998 по 2025 год Ван Хуэйминь, используя свои высокие должности, занимаемые в разные годы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, помогал компаниям и частным лицам в таких вопросах, как ведение бизнеса и привлечение средств. За это получал взятки на общую сумму более 436 миллионов юаней (29 726 877 854 тенге), пишет Синьхуа.

В суде полученную сумму взяток назвали исключительно большой, причинившей "чрезвычайно серьезный ущерб интересам государства и народа, что оправдывает смертную казнь". Но, учитывая, что он признал свою вину после задержания, помогал следствию, раскаялся, смертную казнь решено приостановить ​​на два года. А после двухлетнего периода отсрочки исполнения смертного приговора Ван Хуэйминь будет приговорен к пожизненному заключению без возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения.

В Саудовской Аравии в октябре 2026-го казнили двух граждан Бангладеш, признанных виновными в совершении "непристойных действий" на территории мечети в священном городе Мекка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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