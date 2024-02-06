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Власти Шри-Ланки разрешили выращивать медицинский каннабис на экспорт

В Шри-Ланке будут выращивать каннабис на экспорт Фото: pixabay
Министр туризма Шри-Ланки Диана Гамаге заявил о том, что кабинет министров одобрил предложение по выращиванию и экспорту каннабиса в медицинских целях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, для этих целей будут приглашать иностранных инвесторов.

"Процесс будет осуществляться в будущем через совет по инвестициям", – цитирует министра агентство Adaderana.

Как уточняется, местные инвесторы также получат такую возможность, но должны будут сделать соответствующие вложения в долларах США.

Власти Шри-Ланки рассчитывают, что выращивание каннабиса откроет новые возможности для экономического роста.

Шри-Ланка с населением в более 22 млн человек столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом в 2022 году. Он стал самым тяжелым со времен обретения этой страной независимости в 1948 году. Шри-Ланка объявила тогда дефолт по внешнему долгу, в государстве произошла гиперинфляция, отмечался дефицит топлива, лекарств и других товаров первой необходимости. Протесты, которые были вызваны недовольством населения положением в стране, привели к отставке президента Готабаи Раджапаксы. 

Ранее сообщалось, что Австралия стала первой страной, легализовавшей медицинские психоделики.

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Елена Беляева
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