Власти Шри-Ланки разрешили выращивать медицинский каннабис на экспорт

Министр туризма Шри-Ланки Диана Гамаге заявил о том, что кабинет министров одобрил предложение по выращиванию и экспорту каннабиса в медицинских целях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, для этих целей будут приглашать иностранных инвесторов.

"Процесс будет осуществляться в будущем через совет по инвестициям", – цитирует министра агентство Adaderana.

Как уточняется, местные инвесторы также получат такую возможность, но должны будут сделать соответствующие вложения в долларах США.

Власти Шри-Ланки рассчитывают, что выращивание каннабиса откроет новые возможности для экономического роста.

Шри-Ланка с населением в более 22 млн человек столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом в 2022 году. Он стал самым тяжелым со времен обретения этой страной независимости в 1948 году. Шри-Ланка объявила тогда дефолт по внешнему долгу, в государстве произошла гиперинфляция, отмечался дефицит топлива, лекарств и других товаров первой необходимости. Протесты, которые были вызваны недовольством населения положением в стране, привели к отставке президента Готабаи Раджапаксы.

Ранее сообщалось, что Австралия стала первой страной, легализовавшей медицинские психоделики.