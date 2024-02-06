Поломка холодильника в шведском университете нанесла ущерб на 37 млн евро

Из-за сломавшегося холодильника в Каролинском институте Швеции безвозвратно испортились ценные медицинские образцы, стоимость которых оценивают в 37 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, поломка холодильника в главном медицинском университете Швеции нанесла многомиллионный ущерб и уничтожила образцы, которые могли бы обеспечить сенсационный прорыв в лечении рака.

Инцидент произошел еще в конце декабря, но официально о нем объявили только сейчас. В Каролинском институте, при котором действует Нобелевская ассамблея, вышел из строя холодильник с особо ценными медицинскими образцами. Биоматериалы, которые собирали в течение нескольких десятилетий, хранились в жидком азоте при температуре в -190°C. Из-за неполадок в криогенной системе азот не поступал в резервуар целых пять дней, что привело к уничтожению образцов. Починить холодильник вовремя не удалось, потому что поломка произошла под Рождество, и на нее не сразу отреагировали.

Стоимость утраченных лабораторных проб оценивают примерно в 500 млн шведских крон (37 млн евро). По словам Матти Селльберга, профессора биомедицинского анализа в Каролинском институте, из-за сломавшегося холодильника потеряны образцы, которые собирали для исследований по лечению лейкемии в течение 30 лет. Шведские медики надеялись с их помощью достичь сенсационного прорыва в борьбе с раком крови.

О происшествии сообщили в полицию, но правоохранительные органы Швеции не выявили никаких признаков диверсии.

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