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Наука и технологии

Шведские ученые выяснили, что боли перед менструацией повышают риск инсульта

ПМС, боли, менструация, инсульт, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 20:40 Фото: pixabay
У женщин, страдающих от предменструального синдрома, повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Ученые наблюдали состояние более 99 тысяч женщин. За состоянием здоровья участниц наблюдали в течение 22 лет. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research.

Оказалось, что предменструальный синдром может быть причиной хронического воспаления в организме. Ученые также отметили, что у женщин с ПМС в среднем на 10% повышает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний.

"Даже после корректировки на факторы вроде курения, массы тела и психического состояния связь между ПМС и болезнями сердца сохранялась. По словам ведущего автора исследования Ихуэй Яна, наиболее уязвимыми оказались женщины, у которых симптомы ПМС проявились до 25 лет. Также в группе риска оказались те, кто переживал послеродовую депрессию – еще одно состояние, связанное с гормональными колебаниями", – говорится в публикации.

Ученые предполагают, что при ПМС могут возникать нарушения в работе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, регулирующей артериальное давление и водно-солевой баланс.

Ранее специалисты Гонконгского университета выяснили, в какой день недели чаще случаются инфаркты и инсульты.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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