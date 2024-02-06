Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Террористы напали на здание суда в Стамбуле

Террористы напали на здание суда в Стамбуле Фото: pixabay
Двух террористов, атаковавших здание суда в Стамбуле, ликвидировали турецкие полицейские. При нападении пострадали еще шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, 6 февраля члены террористической организации DHKP/C ("Революционная народно-освободительная партия-фронт") напали на пункт охраны в здании суда стамбульского района Чаглайан. Террористов ликвидировала полиция.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсетях сообщил, что на здание суда напали мужчина и женщина. Их убили полицейские в перестрелке. Нападение произошло в 11:46 по местному времени. При атаке на суд пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских.

ABC News отмечает, что нападение попало на видео. На кадрах с места преступления видно, что террористы пытались отстреливаться от полиции. Шальной пулей ранило в ногу мужчину, которому оказали первую помощь на месте. Нападение произошло в годовщину страшного землетрясения в Турции, которое унесло жизни 53 тысяч человек.

"Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP/C) – радикальная левая (марксистская) партия, которая официально признана террористической группировкой и запрещена в Турции. Членов DHKP/C также признали террористами в Евросоюзе и США. По данным ABC News, это первое нападение, за которое организация взяла ответственность, с 2015 года.

В октябре 2023 года в Турции произошел другой громкий теракт – за взрыв возле здания МВД в Анкаре взяла ответственность "Рабочая партия Курдистана".

Читайте также

Трамп бросил вызов Байдену
Трамп бросил дерзкий вызов Байдену
Американка отсудила у McDonald's 4,4 млн долларов
Американка отсудила 4,4 млн долларов у "Макдональдса"
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина
Никита Дробны
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: