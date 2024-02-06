Террористы напали на здание суда в Стамбуле

Двух террористов, атаковавших здание суда в Стамбуле, ликвидировали турецкие полицейские. При нападении пострадали еще шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, 6 февраля члены террористической организации DHKP/C ("Революционная народно-освободительная партия-фронт") напали на пункт охраны в здании суда стамбульского района Чаглайан. Террористов ликвидировала полиция.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсетях сообщил, что на здание суда напали мужчина и женщина. Их убили полицейские в перестрелке. Нападение произошло в 11:46 по местному времени. При атаке на суд пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских.



ABC News отмечает, что нападение попало на видео. На кадрах с места преступления видно, что террористы пытались отстреливаться от полиции. Шальной пулей ранило в ногу мужчину, которому оказали первую помощь на месте. Нападение произошло в годовщину страшного землетрясения в Турции, которое унесло жизни 53 тысяч человек.

"Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP/C) – радикальная левая (марксистская) партия, которая официально признана террористической группировкой и запрещена в Турции. Членов DHKP/C также признали террористами в Евросоюзе и США. По данным ABC News, это первое нападение, за которое организация взяла ответственность, с 2015 года.

В октябре 2023 года в Турции произошел другой громкий теракт – за взрыв возле здания МВД в Анкаре взяла ответственность "Рабочая партия Курдистана".