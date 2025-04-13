Четверо казахстанцев попали в рабство в Мьянме

Четверо казахстанцев отправились на заработки в Таиланд, но стали жертвами группировок, которые занимались торговлей людьми. Их перевезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических колл-центрах, сообщает Zakon.kz.

Помимо казахстанцев, в аналогичной ситуации оказались двое граждан Узбекистана и восемь человек из Кыргызстана. При содействии дипломатов всех пострадавших удалось вернуть домой, пишет ИА "Дунё" при МИД РУ.

"По словам потерпевших, им предложили в Таиланде высокооплачиваемую работу в интернете, предоставили бесплатные авиабилеты. Однако по прибытии в Таиланд их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Их принуждали работать в мошеннических колл-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация", – говорится в информации.

Учитывая отсутствие дипломатического представительства Кыргызстана в Таиланде, дипломаты Казахстана и Узбекистана, по просьбе кыргызской стороны, оказали содействие в организации возвращения этих граждан на родину.

После переговоров с компетентными органами Мьянмы и Таиланда жертв обмана освободили и передали дипломатам Казахстана и Узбекистана на пограничном пункте Маесот (Таиланд). 11 апреля их успешно репатриировали на родину.

В 2024 году в МИД РК рассказали о трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – в Мьянме, Лаосе и Таиланде.