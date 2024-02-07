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Американец 40 лет отсидел в тюрьме за несуществующее преступление

Американец 40 лет отсидел в тюрьме за несуществующее преступление Фото: pixabay
71-летний американец Гарольд Стэйтен вышел на свободу из тюрьмы, где провел более 39 лет по ошибочному приговору суда. Стэйтена признали виновным в поджоге, которого он не совершал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 7 февраля, суд в американском городе Филадельфии отменил приговор по делу о поджоге, который вынесли Гарольду Стэйтену около 40 лет назад. Мужчина все это время провел в тюрьме, отбывая пожизненный срок.

Стэйтена признали виновным в поджоге жилого дома в 1984 году, в результате которого погиб человек. Приговор в отношении мужчины был основан на противоречивых показаниях несовершеннолетней свидетельницы и на экспертизе, которую проводили по ныне устаревшей методике. Стэйтену дали пожизненный срок без права досрочного освобождения за умышленный поджог, убийство второй степени и ряд сопутствующих преступлений. Прокуроры утверждали, что американец якобы поджег дом знакомого, поссорившись с ним из-за бытовых разногласий.

В 2024 году суд пришел к выводу, что мужчину осудили безосновательно – было "слишком мало достоверной информации", которая могла бы доказать его вину. Экспертиза 40-летней давности не учитывала научные данные о зависимости распространения огня от ветра и других факторов, и по современным стандартам ее результаты нельзя принимать во внимание. А свидетельница, которой на момент пожара было 17 лет, в ходе следствия меняла показания и к тому же призналась, что находилась под воздействием наркотиков. В 2022 году Стэйтен подал прошение о помиловании, и эксперты, которые начали перепроверять его дело, пришли к выводу, что никакого поджога вообще не было – с высокой вероятностью пожар, за который американцу дали пожизненный срок, произошел случайно.

"Пожарные эксперты независимо заключили, что трагический пожар, который привел к осуждению мистера Стэйтена, не следовало квалифицировать как поджог. Мистер Стэйтен не только был ошибочно осужден – вероятно, никакого преступления вовсе не было", – говорится в заявлении команды юристов, которые добивались освобождения Гарольда Стэйтена.

После освобождения мужчина вернулся к своей семье – на свободе его дожидался взрослый сын.

Ранее житель США получил 25 млн долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме 44 года по ложному приговору.

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