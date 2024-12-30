Потасовка женщин в Актобе закончилась судимостью для одной из них

Суд признал 39-летнюю жительницу Актобе виновной в хулиганстве и приговорил к полутора годам ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", началось все с того, что актюбинка Наталья отмечала выходной день в своей квартире. Громкая музыка через открытое окно помешала бухгалтеру из офиса напротив. Она вышла во двор и потребовала сделать музыку потише, но нарвалась на нецензурное слово. Возмущенная еще и этим бухгалтер пожаловалась в полицию, те, сделав жильцам предупреждение, ушли.

Наталья это дело так не оставила и нашла "жалобщицу" в ее кабинете. Неудивительно, что с таким ее настроем между женщинами началась потасовка.

В суде потерпевшая бухгалтер уверяла, что обвиняемая ее ударила по голове, хватала за волосы, оскорбляла в присутствии коллег. Она не простила обидчицу и попросила суд наказать ее по всей строгости закона.

В итоге суд признал 39-летнюю Наталью виновной в хулиганстве и приговорил к полутора годам ограничения свободы. В течение этого срока женщине запретили посещать увеселительные заведения, вечером и ночью она должна находиться дома. Если нарушит эти требования, то наказание могут заменить на реальный срок.

Но не все жительницы Актобе такие конфликтные. Другая актюбинка увидела красоту в городской поликлинике, сравнив ее с картинной галереей.