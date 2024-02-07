Скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным
Как пишет The Guardian, известный американский журналист Такер Карлсон, раньше работавший на Fox News, анонсировал интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Сейчас телеведущий находится в Москве.
Карлсон, у которого в США неоднозначная репутация из-за его скандальных заявлений и нашумевшего увольнения с Fox News, заявил, что его интервью с Путиным станет ответом на "раболепные заискивания" перед Украиной в публикациях западных СМИ, освещающих российско-украинский военный конфликт. По мнению телеведущего, оправдания военной агрессии со стороны Путина следует донести до американских зрителей и читателей.
Визит Карлсона в Москву, где американский журналист уже успел сходить на балет в Большом театре и посетить дорогие рестораны, вызвал критику в западных СМИ. Телеведущего упрекнули в том, что он действует как пропагандист, транслирующий только симпатичную ему точку зрения. Российские СМИ, в свою очередь, называют Карлсона знаменитостью и утверждают, что он "говорит правду".
Сам Такер Карлсон опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что обдумывал возможность интервью с Путиным "много месяцев". По его словам, американцы "не имеют реального представления" о том, что происходит в Украине и России, потому что западные СМИ "лгут своим читателям и слушателям" и занимаются "государственной пропагандой наихудшего сорта". Карлсон назвал военный конфликт катастрофой, но отметил, что эта война на многие годы изменит всю экономическую систему в мире. Он добавил, что обратился с предложением об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но ответа пока не получил. При этом Зеленского, по его словам, западные СМИ интервьюируют постоянно.
Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024
"Ни единый западный журналист не потрудился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в конфликт, у Владимира Путина. Большинство американцев не имеют понятия о том, зачем Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голос. Это неправильно", – сказал Такер Карлсон.
По словам телеведущего, он опубликует интервью на собственном сайте. Кроме того, его "версию без цензуры" якобы разместит владелец соцсети X Илон Маск.
По информации российского государственного информагентства ТАСС, российские журналисты встретили Такера Карлсона в Москве, но он отказался отвечать на их вопрос о том, состоялось ли уже его интервью с Путиным.
У Такера Карлсона, который известен консервативной политической позицией и много лет вел собственное ток-шоу на Fox News, специфическая репутация. Журналиста неоднократно уличали в том, что в своих программах он поддерживал конспирологические теории. С Fox News его уволили вскоре после того, как телеканал в рамках мирового соглашения пообещал выплатить более 767 млн долларов компании Dominion Voting Systems по делу о клевете. Карлсон утверждал, что результаты президентских выборов 2020 года в США якобы сфальсифицировали с использованием машин для голосования, выпущенных Dominion Voting Systems. Доказать эти заявления Fox News не смог.
Ранее об уходе Такера Карлсона с Fox News сожалел Дональд Трамп.