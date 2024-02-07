Скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным

Обладающий неоднозначной репутацией американский телеведущий Такер Карлсон объявил, что планирует опубликовать свое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Состоялась их беседа или же только планируется, пока не известно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, известный американский журналист Такер Карлсон, раньше работавший на Fox News, анонсировал интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Сейчас телеведущий находится в Москве.

Карлсон, у которого в США неоднозначная репутация из-за его скандальных заявлений и нашумевшего увольнения с Fox News, заявил, что его интервью с Путиным станет ответом на "раболепные заискивания" перед Украиной в публикациях западных СМИ, освещающих российско-украинский военный конфликт. По мнению телеведущего, оправдания военной агрессии со стороны Путина следует донести до американских зрителей и читателей.

Визит Карлсона в Москву, где американский журналист уже успел сходить на балет в Большом театре и посетить дорогие рестораны, вызвал критику в западных СМИ. Телеведущего упрекнули в том, что он действует как пропагандист, транслирующий только симпатичную ему точку зрения. Российские СМИ, в свою очередь, называют Карлсона знаменитостью и утверждают, что он "говорит правду".

Сам Такер Карлсон опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что обдумывал возможность интервью с Путиным "много месяцев". По его словам, американцы "не имеют реального представления" о том, что происходит в Украине и России, потому что западные СМИ "лгут своим читателям и слушателям" и занимаются "государственной пропагандой наихудшего сорта". Карлсон назвал военный конфликт катастрофой, но отметил, что эта война на многие годы изменит всю экономическую систему в мире. Он добавил, что обратился с предложением об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но ответа пока не получил. При этом Зеленского, по его словам, западные СМИ интервьюируют постоянно.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

"Ни единый западный журналист не потрудился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в конфликт, у Владимира Путина. Большинство американцев не имеют понятия о том, зачем Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голос. Это неправильно", – сказал Такер Карлсон.

По словам телеведущего, он опубликует интервью на собственном сайте. Кроме того, его "версию без цензуры" якобы разместит владелец соцсети X Илон Маск.

По информации российского государственного информагентства ТАСС, российские журналисты встретили Такера Карлсона в Москве, но он отказался отвечать на их вопрос о том, состоялось ли уже его интервью с Путиным.

У Такера Карлсона, который известен консервативной политической позицией и много лет вел собственное ток-шоу на Fox News, специфическая репутация. Журналиста неоднократно уличали в том, что в своих программах он поддерживал конспирологические теории. С Fox News его уволили вскоре после того, как телеканал в рамках мирового соглашения пообещал выплатить более 767 млн долларов компании Dominion Voting Systems по делу о клевете. Карлсон утверждал, что результаты президентских выборов 2020 года в США якобы сфальсифицировали с использованием машин для голосования, выпущенных Dominion Voting Systems. Доказать эти заявления Fox News не смог.

Ранее об уходе Такера Карлсона с Fox News сожалел Дональд Трамп.