Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самый близкий друг: Путин посетит Северную Корею

Путина пригласили в Северную Корею Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Северную Корею. Точная дата этой поездки пока не определена, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), президент России Владимир Путин намерен "в ближайшее время" посетить Пхеньян. Об этом стало известно по итогам встречи между главами МИД КНДР Чвэ Сон Хи и МИД РФ Сергея Лаврова.

Северокорейская делегация передала российскому президенту личное приглашение от Ким Чен Ына с предложением совершить визит в Пхеньян "в удобное время".

"Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа", – говорится в публикации ЦТАК.

По сообщению российского государственного информагентства ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Северную Корею. Но дата государственного визита пока точно не определена, ее согласовывают по дипломатическим каналам.

Россия и КНДР начали активно углублять сотрудничество на фоне российско-украинского конфликта и связанных с ним экономических санкций в отношении РФ. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, приехав на бронепоезде во Владивосток. Западные СМИ отмечали, что РФ нуждается в снарядах и противотанковых ракетах, которые может предоставить Северная Корея, а КНДР в обмен может получить от России технологии для создания атомных подлодок и спутников.

Читайте также

Появились первые кадры с места крушения самолета в Афганистане
Появились первые кадры с места крушения самолета в Афганистане
Крупнейший индуистский храм открыли на месте мечети
Тысячи паломников и протесты мусульман: крупнейший индуистский храм открыли на месте мечети
Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае
Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае
Никита Дробны
Россия Ким Чен Ын Путин Владимир Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: