Самый близкий друг: Путин посетит Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Северную Корею. Точная дата этой поездки пока не определена, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), президент России Владимир Путин намерен "в ближайшее время" посетить Пхеньян. Об этом стало известно по итогам встречи между главами МИД КНДР Чвэ Сон Хи и МИД РФ Сергея Лаврова.

Северокорейская делегация передала российскому президенту личное приглашение от Ким Чен Ына с предложением совершить визит в Пхеньян "в удобное время".

"Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа", – говорится в публикации ЦТАК.

По сообщению российского государственного информагентства ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Северную Корею. Но дата государственного визита пока точно не определена, ее согласовывают по дипломатическим каналам.

Россия и КНДР начали активно углублять сотрудничество на фоне российско-украинского конфликта и связанных с ним экономических санкций в отношении РФ. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, приехав на бронепоезде во Владивосток. Западные СМИ отмечали, что РФ нуждается в снарядах и противотанковых ракетах, которые может предоставить Северная Корея, а КНДР в обмен может получить от России технологии для создания атомных подлодок и спутников.

