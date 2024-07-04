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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Анонсировал интервью с Зеленским, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:15 Фото: kremlin.ru
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Об этом Такер написал на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались добиться этого два года, особенно после интервью с Путиным в феврале", – сообщил журналист.

Он также подчеркнул, что американцам важно предоставить необходимую информацию о конфликте, меняющем роль США на мировой арене.

В апреле журналист сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.

Точная дата выхода беседы не раскрывается. Также не ясно, записано ли интервью или этому только предстоит случиться.

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На анонс интервью уже отреагировала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она предложила задать политику вопрос о том, куда делись выделенные Вашингтоном деньги для Украины.

В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса.

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