Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Об этом Такер написал на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались добиться этого два года, особенно после интервью с Путиным в феврале", – сообщил журналист.

Он также подчеркнул, что американцам важно предоставить необходимую информацию о конфликте, меняющем роль США на мировой арене.

В апреле журналист сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.

Точная дата выхода беседы не раскрывается. Также не ясно, записано ли интервью или этому только предстоит случиться.

Материал по теме Интервью Такера Карлсона с Путиным: просмотры бьют рекорды

На анонс интервью уже отреагировала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она предложила задать политику вопрос о том, куда делись выделенные Вашингтоном деньги для Украины.

В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса.