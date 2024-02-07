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Два теракта за день произошли в Пакистане: 24 погибших

Взрывы прогремели в предвыборных штабах в Пакистане Фото: pexels
Как минимум 24 человека погибли в результате взрывов, которые прогремели 7 февраля в пакистанской провинции Белуджистан. Целями террористов стали предвыборные штабы, сообщает Zakon.kz.

По информации CTV News, два взрыва произошли в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана 7 февраля. Их целями стали предвыборные штабы одной из политических партий и независимого кандидата. В результате терактов убиты не менее 24 человек и ранены более 20. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла ответственность за эти атаки.

Атаки на предвыборные штабы случились за сутки до того, как в Пакистане должны начаться выборы в парламент. Первый взрыв прогремел в предвыборном штабе одного из кандидатов в городе Пишин, погибли не менее 14 человек. Пострадавших, некоторые из которых в критическом состоянии, срочно госпитализировали.

Позднее в этот же день еще один взрыв произошел в предвыборном штабе партии "Джамият Улема Ислам" политика Фазлура Рехмана в небольшом городе Килла-Сайфулла. Этот теракт унес жизни десяти человек.

Перед парламентскими выборами, запланированными на 8 февраля, в Пакистане значительно усилили меры безопасности. Обеспечением общественного порядка заняты десятки тысяч полицейских и сотрудников других силовых ведомств. Тем не менее предотвратить взрывы в Белуджистане пакистанским спецслужбам не удалось.

В провинции Белуджистан уже более двух десятилетий активно действуют местные сепаратисты, которые выступают за независимость от Пакистана. В этом регионе также есть ячейки "Талибана" и других военизированных экстремистских группировок.

Всего парой дней ранее в Пакистане произошел еще один теракт – на северо-западе страны боевики напали на полицейский участок и убили десять человек.

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