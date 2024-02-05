Теракт в Пакистане: убиты десять полицейских

Боевики напали на полицейский участок в городе Пешавар на северо-западе Пакистана и убили десять человек, после чего скрылись, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, неизвестные боевики совершили нападение на участок полиции в городе Пешавар, который раньше был главным оплотом движения "Талибан" в Пакистане. Убиты не менее десяти полицейских, нападавшие скрылись.

Боевики были вооружены огнестрельным оружием, гранатами и ракетницами. Они атаковали полицейский участок перед рассветом 5 февраля, после чего сбежали с места преступления. Пока ни одна группа экстремистов не взяла на себя ответственность за теракт. Нападавших ищут сотрудники полиции и других силовых ведомств.

Нападения на полицейские участки в Пакистане в последнее время происходят регулярно. В начале 2024 года шестеро офицеров полиции получили ранения при атаке в городе Дера-Исмаил-Хан, а в декабре 2023-го в результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в той же провинции погибли 23 человека.

Ранее сообщалось, что в Пакистане боевики застрелили шестерых парикмахеров.