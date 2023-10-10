Боксер Майк Тайсон назвал самый лучший нокаут в своей карьере

Легендарный американский боксер, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал свой памятный нокаут в карьере, который он особо выделяет среди всех остальных, сообщает Zakon.kz.

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57-летний Тайсон указал на нокаут, который сотворил в бою против своего не менее известного соотечественника, легендарного чемпиона Ларри Холмса.





Этот поединок прошел 23 января 1988 года в Атлантик-Сити (США). Тогда еще 21-летний Тайсон, победил нокаутом в 4-м раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира. Это откровение Майк высказал в интервью программе MAIL SPORT BOXING.

"Спрашиваете, каким нокаутом я горжусь больше всего? Нокаутом в бою с Ларри Холмсом. Он побил Мухаммеда Али за шесть лет до этого, и я тогда плакал, а потом сказал себе, что должен отомстить". Майк Тайсон

К данному часу, легендарный боксер находится в тренировочном лагере Фрэнсиса Нганну, бойца ММА, в качестве одного из тренеров. Майк готовит камерунского файтера к противостоянию на ринге со знаменитым британским боксером Тайсоном Фьюри, который пройдет 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсон по кличке "железный Майк" является одним из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Имеет в своем активе бесчисленное количество титулов, званий и рангов, которым не может похвалиться ни один боксер в мире. Он внесен в Книгу Рекордов Гиннеса, кто владеет наибольшим количеством быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Был трижды судим, женат третьим браком и отец восьми детей. Кроме бокса Майк известен своей актерской карьерой.