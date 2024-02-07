Ситуация в Украине: Арестович обжаловал заочный арест в РФ, Такер Карлсон может попасть под санкции ЕС
Фото: president.gov.ua/wikimedia
Иностранные СМИ пишут, что ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
- Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации о российской армии.
- Украина не должна получать помощь до тех пор, пока не будет доказана ее непричастность к взрывам на "Северных потоках". Об этом заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.
- Экс-президент Украины, ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что поддерживает инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предлагает ему "начать с себя" и провести чистку в своей команде.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет добиваться, чтобы режим торговли с Европейским союзом с полной отменой пошлин был закреплен в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
- Украинский Совет Бизнеса и ряд IT-объединений (Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster) заявили, что правительственный законопроект №10449 о мобилизации требует доработки и устранения неконституционных норм, которые негативно влияют на бизнес.
- Российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов останется в санкционном списке ЕС. Об этом заявил в среду высший суд ЕС, отклонив апелляцию олигарха.
- Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий хранение и использование замороженных репродуктивных клеток погибших военных.
- По состоянию на январь украинцы продолжали доверять президенту Владимиру Зеленскому, главе Николаевской ОГА Виталию Киму, Сергею Притуле и главе МИД Дмитрию Кулебе. Об этом говорят результаты опроса "Центра Разумкова", который проводился с 19 по 25 января 2024 года.
- Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
- Палата общин Канады приняла законопроект об обновленном соглашении о свободной торговле с Украиной, которое премьер Канады Джастин Трюдо и президент Владимир Зеленский подписали еще в сентябре.
- Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.
- Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве "Северного потока" в сентябре 2022 года из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу.
- США пытаются принизить потенциал российского оружия, поскольку они не могут догнать РФ в разработке гиперзвуковых комплексов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
- Церемония прощания с членами экипажа Ил-76, погибшими в январе в результате атаки Украины на самолет в небе над Белгородской областью, состоится 8 февраля в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
- Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Киев в январе рассказывала украинским властям, как без денег США мобилизовывать еще больше украинских граждан, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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