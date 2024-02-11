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Итоги внеочередных президентских выборов подвел ЦИК Азербайджана

выборы в Азербайджане Фото: freepik
Центральная избирательная комиссия Азербайджана подвела итоги прошедших в республике президентских выборов, в соответствии с которыми главой государства переизбран Ильхам Алиев, сообщает Zakon.kz.

Итоги голосования были объявлены на специальном заседании Центризбиркома.

"По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней победителем на выборах становится Ильхам Алиев – за него проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 567 458 человек", – цитирует ТАСС представителей комиссии.

На втором месте – депутат парламента Захид Орудж, он получил 2,17% голосов.

Явка на выборах составила 76,43%.

По местному законодательству, ЦИК должен представить итоги выборов на утверждение в Конституционный суд страны. Сделать это необходимо до 17 февраля. Дата проведения заседания Конституционного суда, на котором будут рассматриваться итоги выборов, пока не объявлена.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли 7 февраля. На пост президента претендовали 7 кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.

8 февраля Токаев поздравил Алиева с убедительной победой.

Елена Беляева
Алиев Ильхам Азербайджан
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