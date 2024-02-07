Алиев лидирует на досрочных выборах президента в Азербайджане

Центр мониторинга "Рей" объявил результаты exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Согласно результатам опроса, за действующего президента страны Ильхама Алиева свой голос отдали 92,6% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказал на пресс-конференции глава Центра мониторинга "Рей" Ризван Аббасов.



"Ильхам Алиев набрал 92,6% голосов, Захид Орудж – 0,37%, Фазиль Мустафа – 0,58%, Гудрат Гасангулиев – 0,46%, Рази Нуруллаев – 1,16%, Эльшад Мусаев – 0,11% и Фуад Алиев - 0,84 %", – цитирует Аббасова 1news.az.

По его словам, от участия в избирательном процессе отказались 3,15% людей.

Ранее сообщалось, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. В них участвуют семь кандидатов, голосование идет на более чем 6,5 тыс. избирательных участков.