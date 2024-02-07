Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алиев лидирует на досрочных выборах президента в Азербайджане

президент Азербайджана Фото: wikimedia.org
Центр мониторинга "Рей" объявил результаты exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Согласно результатам опроса, за действующего президента страны Ильхама Алиева свой голос отдали 92,6% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказал на пресс-конференции глава Центра мониторинга "Рей" Ризван Аббасов.

"Ильхам Алиев набрал 92,6% голосов, Захид Орудж – 0,37%, Фазиль Мустафа – 0,58%, Гудрат Гасангулиев – 0,46%, Рази Нуруллаев – 1,16%, Эльшад Мусаев – 0,11% и Фуад Алиев - 0,84 %", – цитирует Аббасова 1news.az.

По его словам, от участия в избирательном процессе отказались 3,15% людей.

Ранее сообщалось, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. В них участвуют семь кандидатов, голосование идет на более чем 6,5 тыс. избирательных участков.

Елена Беляева
Алиев Ильхам Азербайджан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: