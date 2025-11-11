Талибы в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт

Представители "Талибана" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в Исламабаде, при котором погибли не менее 12 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным CBC, при взрыве в столице Пакистана погибли 12 человек.

По предварительной информации, инцидент произошел недалеко от входа в окружной суд Исламабада, где обычно собирается большое количество человек, принимающих участие в судебном процессе. Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

"Среди пострадавших были заявители и адвокаты. Здание суда было освобождено после взрыва. Присутствовавшие внутри были эвакуированы через заднюю дверь, а судебное разбирательство приостановлено", – говорится в публикации.

Отколовшаяся от пакистанского движения "Талибан" группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла на себя ответственность за нападение, о чем сообщил журналистам ее лидер Омар Мукарам Хорасани. Однако влиятельный командир группировки Сарбакаф Мохманд также опроверг любые обвинения в нападении.

Группировка вышла из рядов пакистанского движения "Талибан" (ТТП) после того, как глава "Джамаат-уль-Ахрар" был убит взрывом в Афганистане в 2022 году. Она существует независимо от афганского движения "Талибан", но поддерживает с ним союз.

В прошлом группировка "Джамаат-уль-Ахрар" организовывала менее масштабные атаки, однако ее способность нанести удары по столице Пакистана, вероятно, еще больше осложнит положение правительства.

