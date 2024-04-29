Путин наградил орденом Стаса Михайлова
Фото: Instagram/stas_mihailoff
Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ, опубликован на портале правовых актов.
Фото: publication.pravo.gov
К слову, награждение совпало с 55-летним юбилеем народного артиста. Также Михайлов является членом международного союза деятелей эстрадного искусства. А на президентских выборах этого года он был доверенным лицом Владимира Путина.
3 апреля Владимир Путин за полет на МКС присвоил космонавту Анне Кикиной звания Героя России и летчика-космонавта.
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