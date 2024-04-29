Путин наградил орденом Стаса Михайлова

Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ, опубликован на портале правовых актов.

Фото: publication.pravo.gov

К слову, награждение совпало с 55-летним юбилеем народного артиста. Также Михайлов является членом международного союза деятелей эстрадного искусства. А на президентских выборах этого года он был доверенным лицом Владимира Путина.

3 апреля Владимир Путин за полет на МКС присвоил космонавту Анне Кикиной звания Героя России и летчика-космонавта.