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Путин наградил орденом Стаса Михайлова

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 07:46 Фото: Instagram/stas_mihailoff
Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ, опубликован на портале правовых актов.

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 07:46

Фото: publication.pravo.gov

К слову, награждение совпало с 55-летним юбилеем народного артиста. Также Михайлов является членом международного союза деятелей эстрадного искусства. А на президентских выборах этого года он был доверенным лицом Владимира Путина.

3 апреля Владимир Путин за полет на МКС присвоил космонавту Анне Кикиной звания Героя России и летчика-космонавта.

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